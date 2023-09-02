Украинские разведчики и спецназовцы уничтожили вражеские "Бук" и "Купол": момент попал на видео

Украинские защитники в Луганской области точными ударами уничтожили российскую станцию обнаружения целей, пуско-заряжающую установку и ракетный комплекс.
Разведчики и спецназовцы показали, как эпически уничтожили вражеские "Купол" и "Бук" в Луганской области.
Соответствующее видео появилось на Telegram-канале Главного управления разведки МО Украины.
Так, 30 августа разведчики ГУР в сотрудничестве с воинами отдельного отряда спецназначения "Омега" на оккупированной части Луганской области вблизи города Сватово уничтожили три единицы военной техники российских захватчиков.
В частности, было ликвидировано:
- станцию обнаружения целей 9С18 "Купол";
- пуско-заряжающую установку ЗРК 9К37;
- РК "Бук".
Отмечается, что вражескую военную технику обнаружили во время ее передвижения по грунтовым дорогам вне населенного пункта, после чего по целям нанесли удары дронами-камикадзе. Где именно в Луганской области защитники уничтожили технику россиян, в ГУР не указывают.
Напомним, 1 сентября Вооруженные силы Украины нанесли удар по складам материально-технического обеспечения и боеприпасов оккупантов, расположенных в Доломитном Донецкой области. Момент попал на видео.
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