Украинские разведчики показали работу вновь созданной флотилии дронов-камикадзе по оккупантам

Украинским силам удалось прорвать российскую ПВО и поразить места скопления войск и техники.

В украинской разведке показали результаты ударов по оккупантам новосозданной флотилии FPV дронов-камикадзе.

На кадрах, опубликованных ГУР, видны многочисленные взрывы на позициях захватчиков.

В частности, украинским силам удалось прорвать российскую ПВО и поразить места скопления войск и техники.

FPV (First Person View) дроны позволяют собирать разведывательную информацию и используются военными буквально как снайперское оружие с расстояния до 10-ти километров.

"Установленные камеры и современные средства связи позволяют оператору управлять летательным аппаратом в режиме "реального времени", в то же время оставаясь на безопасном расстоянии. Это помогает сохранить жизнь бойцам ВСУ и эффективно уничтожать технику и личный состав врага", — говорится в сообщении.

Добавим, что на временно оккупированных территориях участились случаи, когда ФСБшники выходят в людные места в гражданской форме, чтобы выявить членов украинского подполья.

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