Украинские разведчики получат новые беспилотники: что известно

Это уже вторая партия дронов Vector для украинской армии, профинансированная правительством ФРГ.

Украинские разведчики получат 105 б беспилотников Vector в рамках контракта Министерства обороны Украины с немецкой компанией-производителем БПЛА Quantum-Systems GmbH.

Это уже вторая партия дронов Vector для украинской армии, профинансированная правительством Федеративной Республики Германия.

Об этом говорится на странице Главного управления разведки Минобороны Украины в Facebook.

В августе 2022 года Украина заказала и получила 33 немецких БПЛА этой же модели, и они показали свою высокую эффективность на поле боя.

Для начала работы с беспилотником Vector достаточно двух минут: "птичка" в собранном виде имеет размах крыла 2,8 метра и запускается с руки.

БПЛА Vector оснащен электрооптическим и инфракрасным сенсорами, что позволяет круглосуточно обнаруживать вражеские цели, а прочная конструкция беспилотника нивелирует влияние погодных факторов. Скорость – до 72 км/ч. Продолжительность одного полета – 120 минут.

Благодаря защищенным каналам передачи данных Vector во время боевых миссий может в режиме реального времени транслировать видео на наземные станции.

Беспилотник оснащен расширенными возможностями искусственного интеллекта для анализа данных: встроенные алгоритмы позволяют автоматически идентифицировать объекты и передавать критически важную разведывательную информацию на землю.

Напомним, появилось видео, как спецназовцы СБУ устроили "небесную кару" оккупантам с помощью FPV-дронов.

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