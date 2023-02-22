Украинские разведчики рассказали о новом наступлении России: враг активизировался на 4-5 направлениях

Представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий заявил, что российские оккупанты начали наступательные действия еще в начале февраля. Враг активизировался на 4-5 направлениях.

Об этом Скибицкий рассказал в интервью АР.

По его словам, наступления войск России не носят стратегического характера. Впрочем, есть по меньшей мере четыре-пять направлений, где начались активные боевые действия: Луганская, Донецкая и Запорожская область.

"После того, как они (россияне – Ред.) отошли от Херсона – когда были вынуждены покинуть Херсон и вообще правобережье Днепра – они перегруппировались. Прошло два месяца. И действительно, с начала февраля начались наступательные действия", – говорит представитель ГУР.

Сейчас основными целями России являются Купянск Харьковской области, а также Лиман, Бахмут, Марьинка, Авдеевка и Угледар Донецкой области.

"Несмотря на напряженные бои на этом участке фронта, успехи России незначительны и свидетельствуют об истощенности ее сил", — отмечает Вадим Скибицкий.

Напомним, командующий армией США в Европе Бен Годжес говорит, что контрнаступление Вооруженных Сил Украины может начаться весной. В частности, для этого Украине необходимо натренировать и подготовить своих военных к следующим шагам через несколько месяцев.

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