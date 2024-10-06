Украинские разведчики сожгли российский ЗРК "Оса" за 10 миллионов долларов (феерическое видео)

Украинские разведчики сожгли российский зенитно-ракетный комплекс "Оса" за 10 миллионов долларов.

Об этом сообщает Главное управление разведки ГУР.

Отмечается, что обнаружили и уничтожили российский зенитно-ракетный комплекс "Оса" воины спецподразделения ГУР МО Украины "Крылья".

"Стоимость вражеского автоматизированного ЗРК — 10 миллионов долларов. Стоимость fpv-дрона, которым разведчики сожгли "Осу" — несколько сотен долларов. Уроки интересной математики будут продолжаться", — подписали видео.

На видео видно, что оккупанты спрятали зенитно-ракетный комплекс между деревьями и помещениями, но украинские разведчики обнаружили вражескую технику и нанесли удар.

Украинские разведчики сожгли российскую «Осу» за 10 миллионов долларов

Напомним, украинский дрон феерически уничтожил российский танк. Смотрите видео ЗДЕСЬ.

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