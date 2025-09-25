- Дата публикации
Украинские разведчики сожгли в Крыму два российских самолета Ан-26 и поразили РЛС
Спецподразделение ГУР «Прымары» отчиталось о ликвидации дорогих российских военных целей в Крыму и показало видео.
Бойцы спецподразделения Главного управления разведки Минобороны Украины «Прымары» совершили рейд в оккупированный Крым, где сожгли два российских самолета Ан-26 и поразили несколько вражеских РЛС.
Об этом сообщили в телеграм-канале ГУР.
«Мастера спецподразделения ГУР МО Украины „Прымары“ продолжают ликвидацию вражеских дорогостоящих целей на территории временно оккупированного Крыма», — говорится в заявлении.
Так, во время рейда в Крым спецназовцы:
сожгли два российских транспортных самолета Ан-26,
поразили радиолокационную станцию надводной обстановки,
поразили береговую РЛС МР-10М1 «Мыс М1».
Поражение и пожары российских транспортников Ан-26 украинские разведчики сняли на видео.
Напомним, 25 сентября Силы обороны Украины на Запорожском направлении сбили российский СУ-34 — многоцелевой истребитель-бомбардировщик. Этот самолет терроризировал Запорожье УАБами.