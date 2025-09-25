ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
185
Время на прочтение
1 мин

Украинские разведчики сожгли в Крыму два российских самолета Ан-26 и поразили РЛС

Спецподразделение ГУР «Прымары» отчиталось о ликвидации дорогих российских военных целей в Крыму и показало видео.

Автор публикации
Фото автора: Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк
Российский транспортный самолет Ан-26 до момента поражения

Российский транспортный самолет Ан-26 до момента поражения / © скриншот с видео

Дополнено новыми материалами

Бойцы спецподразделения Главного управления разведки Минобороны Украины «Прымары» совершили рейд в оккупированный Крым, где сожгли два российских самолета Ан-26 и поразили несколько вражеских РЛС.

Об этом сообщили в телеграм-канале ГУР.

«Мастера спецподразделения ГУР МО Украины „Прымары“ продолжают ликвидацию вражеских дорогостоящих целей на территории временно оккупированного Крыма», — говорится в заявлении.

Так, во время рейда в Крым спецназовцы:

  • сожгли два российских транспортных самолета Ан-26,

  • поразили радиолокационную станцию надводной обстановки,

  • поразили береговую РЛС МР-10М1 «Мыс М1».

Поражение и пожары российских транспортников Ан-26 украинские разведчики сняли на видео.

Напомним, 25 сентября Силы обороны Украины на Запорожском направлении сбили российский СУ-34 — многоцелевой истребитель-бомбардировщик. Этот самолет терроризировал Запорожье УАБами.

Дата публикации
Количество просмотров
185
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie