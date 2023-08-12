Украинские разведчики уничтожают московских захватчиков в Черном море: появилось эффектное видео

На видео – эпизоды с охоты воинов ГУР МО Украины на всякую российско-оккупационную добычу в Черном море.
Украинские разведчики продолжают уничтожать московских захватчиков на земле, в воздухе и на воде.
На сайте Главного управления разведки Минобороны Украины появилось соответствующее видео.
На видео ― эпизоды с охоты воинов ГУР МО Украины на всякую российско-оккупационную добычу в нашем Черном море.
Напомним, в субботу, 12 августа, на Крымском мосту раздались взрывы. Там поднялся густой дым.
Ранее сообщалось, что российские оккупанты боятся украинских морских дронов в Крыму, обустраивают оборонные позиции и готовят Черноморский флот к противодействию.
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