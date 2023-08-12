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Украинские разведчики уничтожают московских захватчиков в Черном море: появилось эффектное видео

Автор
Светлана НесчетнаяСветлана Несчетная
Дата публикации
Просмотры
1171
Время на прочтение
1 мин
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Украинские разведчики уничтожают московских захватчиков в Черном море: появилось эффектное видео

Черное море / Фото: Unsplash

На видео – эпизоды с охоты воинов ГУР МО Украины на всякую российско-оккупационную добычу в Черном море.

Украинские разведчики продолжают уничтожать московских захватчиков на земле, в воздухе и на воде.

На сайте Главного управления разведки Минобороны Украины появилось соответствующее видео.

На видео ― эпизоды с охоты воинов ГУР МО Украины на всякую российско-оккупационную добычу в нашем Черном море.

Напомним, в субботу, 12 августа, на Крымском мосту раздались взрывы. Там поднялся густой дым.

Ранее сообщалось, что российские оккупанты боятся украинских морских дронов в Крыму, обустраивают оборонные позиции и готовят Черноморский флот к противодействию.

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Дата публикации
Просмотры
1171
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