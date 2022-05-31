Украинские разведчики уничтожили инженерное подразделение российских оккупантов

Разведчики Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины уничтожили инженерное подразделение российских оккупантов.

Об этом сообщает официальный телеграмм-канал ДШВ ВСУ.

"В одном из районов выполнения задач воинами-разведчиками Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины успешно уничтожено инженерное подразделение российских оккупантов. Продолжаем и дальше выполнять боевые задания и уничтожать врагов Украины", — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что по данным Генштаба ВСУ, по состоянию на 31 мая украинские военные ликвидировали уже 30,5 тысячи российских военных, более тысячи танков, 208 самолетов, 174 вертолета и 13 кораблей и катеров.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 97-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

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