Украинские разведчики уничтожили инженерное подразделение российских оккупантов

Разведчики Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины уничтожили инженерное подразделение российских оккупантов.
Об этом сообщает официальный телеграмм-канал ДШВ ВСУ.
"В одном из районов выполнения задач воинами-разведчиками Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины успешно уничтожено инженерное подразделение российских оккупантов. Продолжаем и дальше выполнять боевые задания и уничтожать врагов Украины", — говорится в сообщении.
Стоит отметить, что по данным Генштаба ВСУ, по состоянию на 31 мая украинские военные ликвидировали уже 30,5 тысячи российских военных, более тысячи танков, 208 самолетов, 174 вертолета и 13 кораблей и катеров.
Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 97-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.
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