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Украинские разведчики уничтожили в Черном море вражеский Су-30СМ за 50 млн долларов

Украинские разведчики уничтожили в Черном море вражеский Су-30СМ за 50 млн долларов

Российский Су-30СМ.

Истребитель базировался на аэродроме в Саках.

Спецподразделения украинского Главного управления разведки уничтожили российский боевой самолет Су-30СМ попаданием из ПЗРК. Это произошло во время операции в акватории Черного моря. Стоимость судна около 50 млн. дол.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУР.

"Истребитель, упавший в море, принадлежал к составу 43 отдельного морского авиационного полка ВКС РФ, базирующегося на аэродроме города Саки во временно оккупированном Крыму", — сообщили в разведке.

Отмечается, что вражеская армия потеряла связь со своим боевым бортом 11 сентября 2024 около 05:00. Уже через три часа россияне начали поисково-спасательную операцию, к которой привлекли самолет Ан-26 и вертолеты Ми-8 и Ка-27.

Во время поисков в море, в 70 километрах северо-западнее мыса Тарханкут, обнаружили характерное пятно от авиационного горючего, а вскоре — обломки уничтоженного Су-30СМ.

Напомним, Генштаб назвал количество уничтоженных оккупантов по состоянию на 12 сентября 2024-го. Уже уничтожено 630 200   солдат армии РФ За минувшие сутки ликвидировано еще 1270   военных.

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