Украинские саперы взяли в плен кадыровца: оккупант сразу выучил лозунг "Слава Украине" (видео)

Украинские саперы взяли в плен кадыровца. Оккупант сразу выучил лозунг "Слава Украине".
Украинские военные-саперы из 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады взяли в плен кадыровца.
Соответствующее видео появилось на странице СтратКом ВСУ.
Саперы из 25 ДШВ взяли в плен кадыр-дона-дигидона из ток-ток войск. Очень ценный кадр для обменного фонда”, – говорится в сообщении.
Интересно, что, по словам оккупанта, родом он из Чечни, называет себя Киргизом. Находясь в плену, он сразу выучил лозунг "Слава Украине".
Напомним, что Зеленский посетил только что освобожденный от оккупантов Изюм.
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