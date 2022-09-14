Украинские саперы взяли в плен кадыровца: оккупант сразу выучил лозунг "Слава Украине" (видео)

Украинские военные-саперы из 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады взяли в плен кадыровца.

Соответствующее видео появилось на странице СтратКом ВСУ.

Саперы из 25 ДШВ взяли в плен кадыр-дона-дигидона из ток-ток войск. Очень ценный кадр для обменного фонда”, – говорится в сообщении.

Интересно, что, по словам оккупанта, родом он из Чечни, называет себя Киргизом. Находясь в плену, он сразу выучил лозунг "Слава Украине".

Напомним, что Зеленский посетил только что освобожденный от оккупантов Изюм.

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