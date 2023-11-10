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Украинские штурмовики показали зачистку Андреевки возле Бахмута: видео

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
Дата публикации
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Украинские штурмовики показали зачистку Андреевки возле Бахмута: видео

Зачистка освобожденной Андреевки Донецкой области / Фото: скриншот с видео

Даже под разбитыми хозяйственными постройками украинские воины находили "норы" врага.

В Сети опубликованы уникальные архивные кадры по освобождению Андреевки на Бахмутском направлении.

Видео появилось в пятницу, 10 ноября, в Telegram-канале 3-й отдельной штурмовой бригады.

Бойцы взвода "Мирон" 2-й роты 2-го штурмбата выполняли огневую зачистку и прочесывали территорию.

Даже под разбитыми хозяйственными постройками украинские воины находили "норы" врага с боекомплектом, в некоторых из них скрывались оккупанты.

"Судьба последних — либо плен, либо ликвидация", — говорится в подписи опубликованным кадрам.

Украинские штурмовики показали зачистку Андреевки возле Бахмута

Украинские штурмовики показали зачистку Андреевки возле Бахмута

Напомним, два месяца назад Силы обороны Украины благодаря штурмовым действиям взяли под контроль Андреевку Донецкой области. Официально освобождение населенного пункта от российских окупантов подтвердили 15 сентября в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

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Дата публикации
Просмотры
1398
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