Украинские штурмовики показали зачистку Андреевки возле Бахмута: видео

Даже под разбитыми хозяйственными постройками украинские воины находили "норы" врага.
В Сети опубликованы уникальные архивные кадры по освобождению Андреевки на Бахмутском направлении.
Видео появилось в пятницу, 10 ноября, в Telegram-канале 3-й отдельной штурмовой бригады.
Бойцы взвода "Мирон" 2-й роты 2-го штурмбата выполняли огневую зачистку и прочесывали территорию.
Даже под разбитыми хозяйственными постройками украинские воины находили "норы" врага с боекомплектом, в некоторых из них скрывались оккупанты.
"Судьба последних — либо плен, либо ликвидация", — говорится в подписи опубликованным кадрам.
Напомним, два месяца назад Силы обороны Украины благодаря штурмовым действиям взяли под контроль Андреевку Донецкой области. Официально освобождение населенного пункта от российских окупантов подтвердили 15 сентября в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.
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