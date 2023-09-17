Украинские штурмовики рассказали, под чьим контролем Клищиевка

Военные бригады "Лют" сообщили, что сейчас в Клищиевке на юге Бахмута ведутся активные штурмовые действия.

Об этом рассказала пресс-служба бригады Общественному.

Также читайте Враг стягивает резервы под Марьинку: в ВСУ рассказали о планах окупантов

"В Клищиевке ведутся активные штурмовые действия, подтвердить стопроцентный контроль над населенным пунктом по состоянию на данный момент не могут", — говорится в заявлении.

Там призвали украинцев дождаться официальных комментариев Генерального штаба ВСУ.

Напомним, в обед в социальных сетях появилось фото с военными, которые держат украинский флаг в Клищиевке. Впоследствии руководитель Офиса президента Андрей Ермак намекнул на деоккупацию населенного пункта.

Накануне стало известно об освобождении Андреевки, также расположенном к югу от Бахмута.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.