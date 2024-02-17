Украинские штурмовики вышли из Авдеевки: какая ситуация на позициях — спикер 3-й ОШБр

Бойцы украинской 3-й отдельной штурмовой бригады (бывший полк "Азов") покинули город Авдеевку, который захватили российские оккупанты, и заняли новые оборонительные позиции.

Об этом в эфире телемарафона сообщил пресс-офицер 3-й ОШБр Александр Бородин.



"Ситуация стабильная. Была проведена довольно сложная операция... Такие операции еще сложнее, чем штурмовые, потому что это максимальное слаживание, максимальная коммуникация внутри подразделений, между подразделениями, со смежниками. Сейчас ведем оборонные действия. Враг продолжает работать достаточно активно, применять весь свой арсенал, который он применял в самом городе. Но все же ситуация стала более контролируемой и можно утверждать, что продолжение какого-то наступления со стороны врага уже почти невозможно", — отметил он.

Также читайте Россияне пытаются скрыть реальные потери под Авдеевкой

При этом Бородин отметил, что хотя наиболее критический момент в Авдеевке уже прошел, однако сама операция до сих пор находится в процессе выполнения, ведь в ней принимает участие не только 3-я ОШБр.



"Надо отметить, что мы смогли уничтожить большое количество личного состава, сил и средств врага. Поэтому я думаю, что это уменьшит наступательный потенциал, тем более сейчас у нас достаточно выгодные оборонные позиции, поэтому можно сказать, что ситуация контролируемая... Как будет дальше, будем смотреть", — резюмировал он.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео "Продолжение наступления врага почти невозможно! Штурмовики вышли на связь после выхода из Авдеевки!"

Напомним, ранее третью отдельную штурмовую бригаду Вооруженных сил Украины срочно передислоцировали для усиления украинских войск в районе Авдеевки Донецкой области.

Читайте также: