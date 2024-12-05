Украинские силы готовы к вероятному штурму правого берега Днепра – Ким

Российские войска готовятся к возможному штурму правого берега Днепра. Как сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким, информация о вероятном наступлении была известна местным властям еще 4 месяца назад и Силы обороны Украины приняли необходимые меры для обороны.

Об этом Ким рассказал в своем Telegram-канале.

“Мы давно владели этой информацией и готовились. Военные тоже все понимают. Будем реагировать в соответствии с ситуацией”, — отметил он.

Ким также отметил активность российских информационно-психологических операций, направленных на создание паники среди украинцев. В частности, враг распространяет слухи о якобы недостаточности ресурсов в ВСУ для отражения возможного наступления. Руководитель Николаевкой ОВА призвал не поддаваться пропаганде и сохранять спокойствие.

В конце Ким поздравил волонтеров с их профессиональным праздником, который в Украине отмечают 5 декабря, поблагодарив их за вклад в общую победу.