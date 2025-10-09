- Дата публикации
-
Категория
Война
Украинские силы оцепили группы оккупантов под Добропольем — детали от Сырского
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил об окружении российских подразделений и успехах Добропольской контрнаступательной операции.
Командующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский сообщил о продолжении Добропольской контрнаступательной операции. Украинские силы проводят контрдиверсионные действия и удерживают инициативу, несмотря на активные контратаки противника.
Подробности Главком рассказал в Telegram.
Во время рабочей поездки в район боевых действий Сырский провел совещание с командованием наступательной группировки, заслушал доклады о текущей ситуации и ходе выполнения задач.
"Наши подразделения проводят контрдиверсионные действия с целью поиска и уничтожения ДРГ противника, а также отдельных групп российских оккупантов, которые находятся в окружении", - сообщил главнокомандующий.
Несмотря на постоянные попытки врага контратаковать, штурмовые подразделения Сил обороны продолжают наступательные действия по отдельным направлениям.
По словам Сырского, с начала операции:
уволено 180,8 км² территории Донецкой области;
еще 212,9 км² зачищено от диверсионных групп противника.
Командующий также уточнил, что продолжается усовершенствование логистики и системы защиты объектов критической инфраструктуры, а также принимаются меры, чтобы не допустить продвижения россиян на Покровском направлении.
"Контрдиверсионные мероприятия будут продолжаться. Оборона и дальше будет активной. Работаем дальше для общей цели", - подчеркнул Сырский.
Напомним, россияне атакуют город Доброполье, который находится в 12 км от линии фронта.