Украинские силы продолжают наступать на юге: свежие данные Генштаба

Силы обороны продолжают ведение боев на востоке и юге страны, наступательную операцию на Мелитопольском направлении и наступательные действия на Бахмутском направлении. За прошедшие сутки произошло 23 боевых столкновения.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в Facebook.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная ситуация остается без существенных изменений.

На Сиверском и Слобожанском направлениях противник продолжает удерживать группировки войск для прикрытия государственной границы, осуществляет активную диверсионную деятельность в приграничных районах с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

На Бахмутском направлении Силы обороны успешно отразили атаки противника в районе западнее Зайцева Донецкой области. Противник пытался восстановить утраченное положение в районе северо-восточнее и восточнее Андреевки Донецкой области, успехов не имел. Силы обороны продолжают штурмовые действия в районе южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

На Марьинском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Марьинки Донецкой области. Здесь за прошедшие сутки враг предпринял 13 неудачных попыток вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций.

На Авдеевском и Шахтерском направлениях Силы обороны держат оборону на занятых рубежах, имеют инициативу и отвоевывают нашу землю.

На Мелитопольском направлении Силы обороны продолжают наступательную операцию, наносят оккупационным войскам значительные потери в живой силе и технике, заставляют врага отходить с занимаемых позиций. Наши защитники отразили атаки врага в районе Роботиного Запорожской области. Оккупанты имеют значительные потери как в живой силе, так и в технике.

На Херсонском направлении Силы обороны осуществляют контрбатарейную борьбу, уничтожают склады снабжения и успешно поражают тылы противника.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и еще пять по зенитно-ракетным комплексам РФ.

Подразделениями ракетных войск поражен район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 11 артиллерийских средств, зенитно-ракетный комплекс "Стрела-10" и станция РЭБ противника.

Напомним, российские стратегические самолеты Ту-95МС ночью запустили по Украине группу крылатых ракет. Обо всех последствиях атаки — читайте в новости.

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