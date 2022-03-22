Украинские силы ПВО сбили два российских боевых самолета и беспилотник

Украинские силы ПВО сбили два российских боевых самолета и беспилотник

Вражеские воздушные цели уничтожены на Слобожанском направлении.

Украинские силы противовоздушной обороны уничтожили 22 марта два российских боевых самолета и вражеский беспилотник.

Об этом сообщили в Воздушном командовании "Схид".

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"Подразделениями, находящимися в оперативном подчинении одной из зенитных ракетных частей Днепропетровщины, сегодня уничтожены три воздушных цели на Слобожанском направлении. Силами ПВО сбит вражеский беспилотник и два боевых самолета страны-агрессора", – говорится в сообщении.

Подразделениями, находящимися в оперативном подчинении одной из зенитных ракетных частей Днепропетровщины, сегодня... Опубликовано Воздушное командование "Восток" Вторник, 22 марта 2022 г.

Напомним, за сутки 21 марта ВСУ уничтожили 9 воздушных целей российских войск.