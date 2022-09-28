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Украинские силы ПВО сбили уже 16 иранских дронов-камикадзе: для чего их использует Россия

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Украинские силы ПВО сбили уже 16 иранских дронов-камикадзе: для чего их использует Россия

Фото: Associated Press

Украинские ПВО сбили уже 16 иранских дронов, которые Россия использует против мирного населения и инфраструктуры Украины.

Украинские силы ПВО сбили уже 16 иранских дронов-камикадзе, предоставленных РФ для войны против Украины.

Об этом в эфире телеканала FreeДом сообщил спикер Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

По его словам, сейчас оккупанты меньше используют крылатые ракеты — россияне держат их для зимнего периода. Они активизировали работу дронов-камикадзе, предоставленных РФ Ираном. Однако массово оккупанты их пока не используют.

"Возможно, не все иранские дроны долетают до своих целей, но цель видимая. Они летят со скоростью 120 км/ч, радиолокационно они слабо заметны, но заметны. Очень сильно гудит, возможно, не всегда точно попадает в цель. Но какая бы ни была было оружие — это оружие, и оно может попадать в гражданские объекты", — подчеркнул Юрий Игнат.

Вместе с тем, по данным украинских военных, Путин закупил дроны не для поражения целей, а для выявления западного вооружения на позициях.

"Это высокоточные боеприпасы, их используют, чтобы поражать наши системы ПВО. А также то западное оружие, которое нам предоставили партнеры. Цель – чтобы уничтожать важные объекты", — подчеркнул спикер.

Напомним, что Россия хочет отправить на войну первокурсников военно-морской академии.

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