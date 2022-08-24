Украинские силы ПВО сбили вражескую ракету над Черкасской областью

В области были слышны взрывы.

В Черкасской области во время воздушной тревоги ВСУ сбили ракету российских оккупантов.

Об этом сообщил глава Черкасской ОВА Игорь Табурец.

"Слава нашим ВСУ! Во время воздушной тревоги силы ПВО сбили над Черкасской областью вражескую ракету", — написал он.

Стоит отметить, что вместе с тем в Полтавской области зафиксированы прилеты. Российская армия около 11:00 ударила ракетами по Миргороду на Полтавщине. Зафиксировано четыре прилета по инфраструктуре.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 182-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения инфраструктуре.

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