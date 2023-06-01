Украинские силы ПВО уничтожили 5 вражеских дронов на юге

"Приземлили" и ударные дроны, и беспилотники-разведчики.

В среду, 31 мая, украинские силы ПВО в Николаевской области уничтожили пять вражеских БпЛА.

Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

"...силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" уничтожено 5 российских беспилотников: 2 БпЛА "Мерлин-ВР", 2 ударных БпЛА "Ланцет" и 1 БпЛА "Орлан-10"", - говорится в сообщении.

ПВО приземлили 5 дронов в Николаевской области / Фото: Facebook/Оперативное командование "Юг"

Ранее мы сообщали, что под Москвой снова заметили неизвестный дрон. Очевидец говорит, что он якобы сначала увидел в небе беспилотник, а затем "жестко бомбануло".