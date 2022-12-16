Украинские силы ПВО значительно повысили свою эффективность за период войны — Резников

Во время предварительной атаки силы ПВО сбили 60 из 70 ракет

Украинские системы ПВО с начала полномасштабного вторжения российских агрессоров повысили свою эффективность с 50% до 80%, а во время массированной ракетной атаки 5 декабря сбили 60 из 70 летевших на Украину ракет.

Об этом заявил глава Министерства обороны Украины Алексей Резников в интервью The Guardian.

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Он напомнил, что во время предыдущей массированной ракетной атаки, которая была 5 декабря, украинские силы ПВО сбили 60 ракет из 70, выпущенных российскими агрессорами.

Резников отметил, что украинские военные использовали комбинацию систем ПВО, подаренных западными партнерами, а также советские системы и мобильные пулеметные группы для отражения атаки.

Напомним, ранее пресс-секретарь Министерства обороны США Патрик Райдер заявил, что Соединенные Штаты не позволят "российским комментаторам" диктовать военную помощь, которую администрация президента Джо Байдена оказывает Украине.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Пентагоне подтвердили передачу Украине систем Patriot.

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