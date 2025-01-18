Украинские силы в Часовом Яре отступили с важного объекта — СМИ

На территории огнеупорного комбината противник попытался закрепиться, атакуя малыми и средними группами.

В Часовом Яре подразделения Сил обороны Украины, вероятно, отступили с территории огнеупорного комбината, где теперь пытается закрепиться враг.

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на информированный источник на этом направлении.

Опосредованно отступление с территории комбината подтверждает нанесение украинскими силами авиаудара по его территории, о котором сообщил спикер ОТУ "Луганск" подполковник Дмитрий Запорожец в эфире национального телемарафона.

Также читайте Враг в Часов Яре прячется в трубах канала: какая ситуация на Торецком направлении

По словам Запорожца, на территории огнеупорного комбината противник попытался закрепиться, атакуя малыми и средними группами.

“Благодаря слаженным действиям подразделений БПС он был обнаружен в одном из помещений на территории огнеупорного завода и нанесен авиационный удар. Враг понес потери", — сказал он.

Источник УП сообщает, что Силы обороны сохраняют контроль над примерно третью территории Часового Яра.

Однако, возможно, оборону приходится теперь вести в разрушенной жилой застройке, а не на укрепленной территории промышленного предприятия.

Напомним, оккупанты усилили штурмы Часового Яра в Донецкой области. Задействуют многие пехоты, и КАБы, разрушая и дома, и укрытия. Бои идут за каждый дом.

Читайте также: