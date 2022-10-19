"Украинские силы значительно мощнее, Путин уже ничего не может сделать" – генерал армии США спрогнозировал ход войны

У ВСУ сейчас есть значительно большая военная мощь, чем армия РФ.

Диктатор России Владимир Путин уже не в состоянии переломить динамику войны в Украине – ВСУ продолжат успешно освобождать оккупированные войска РФ территории.

Такое мнение высказал генерал Вооруженных сил США Дэвид Петреус, передает "Укринформ".

По его словам, Украина благодаря сознанию граждан, массово вставших на защиту Родины, организационным усилиям, обучению военных и оборонной помощи США и партнеров у ВСУ сейчас значительно большая военная мощь. В свою очередь Россия находится в сложной ситуации.

"Россия сейчас находится в сложной ситуации, пути уже ничего не может сделать, чтобы переломить эту динамику. "Референдумы" не привели ни к чему. Попытка аннексии четырех регионов не имеет в конце концов никакого значения, и мы видим, что Украина освобождает эти территории", – заявил он.

Кроме того, он провел параллель и отметил, что во время "частичной" мобилизации в РФ большинство людей бежали из страны и не пошли в военкоматы. Те же, кого все-таки отправляют на фронт, минимально учат и они почти не вооружены.

"Это действительно означает десятки тысяч дополнительных солдат с оружием, которые могут появиться на поле боя. Но украинские силы сейчас настолько мощнее, настолько более способны воевать, чем россияне, что они продолжат освобождать свои территории", – добавил генерал армии США.

Напомним, Центр национального сопротивления предупредил, что российские захватчики готовят провокации во временно оккупированном Херсоне для обвинений Вооруженных сил Украины в военных преступлениях. Таким образом, оккупанты пытаются отвлечь внимание россиян от провала армии РФ.

Читайте также: