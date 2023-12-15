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Украинские снайперы на Купянском направлении феерически уничтожили группу оккупантов (видео)

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
Дата публикации
Просмотры
835
Время на прочтение
1 мин
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Украинские снайперы на Купянском направлении феерически уничтожили группу оккупантов (видео)

Фото: Скриншот

Враг ночью пытался установить в лесу инженерные заграждения.

Украинские снайперы на Купянском направлении уничтожили российских окупантов, пытавшихся установить в лесу инженерные заграждения.

Соответствующее видео на своей странице в соцсети опубликовал журналист Юрий Бутусов.

На кадрах видно, как украинские снайперы 8-го отдельного полка обнаружили группу кафиров, которые ночью пытались установить в лесу инженерные заграждения. Как итог – наши военные уничтожили четырех захватчиков.

На кадрах видно, как по лесу перемещаются несколько окупантов. После того, как снайперы открывают огонь, они падают и больше не подают признаков жизни.

Украинские снайперы на Купянском направлении уничтожили группу оккупантов

Украинские снайперы на Купянском направлении уничтожили группу оккупантов

Напомним, что кафиры не отказываются от повторной оккупации Купянска Харьковской области.

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Дата публикации
Просмотры
835
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