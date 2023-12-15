Украинские снайперы на Купянском направлении феерически уничтожили группу оккупантов (видео)

Украинские снайперы на Купянском направлении уничтожили российских окупантов, пытавшихся установить в лесу инженерные заграждения.

Соответствующее видео на своей странице в соцсети опубликовал журналист Юрий Бутусов.

На кадрах видно, как украинские снайперы 8-го отдельного полка обнаружили группу кафиров, которые ночью пытались установить в лесу инженерные заграждения. Как итог – наши военные уничтожили четырех захватчиков.

На кадрах видно, как по лесу перемещаются несколько окупантов. После того, как снайперы открывают огонь, они падают и больше не подают признаков жизни.

Украинские снайперы на Купянском направлении уничтожили группу оккупантов

Напомним, что кафиры не отказываются от повторной оккупации Купянска Харьковской области.

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