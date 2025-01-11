Украинские снайперы уничтожили группу окупантов под Покровском: ГУР поделилось впечатляющим видео

Спецназовцы работали в тылу у врага.

В Донецкой области снайперы ГУР ликвидировали группу российских кафиров.

Об этом они сообщили на официальной странице.

Спецназовцы Главного управления разведки Минобороны ликвидировали группу захватчиков снайперским огнем.

На кадрах зафиксированы результаты успешной засады на российских окупантов в районе Покровска Донецкой области.

"Направленная на уничтожение захватчиков и перерезку их логистических путей боевая работа в тылу врага продолжается", — говорится в сообщении.

ГУР ликвидировали группу оккупантов в Донецкой области

Напомним, украинские воины впервые взяли в плен на Курщине военных из Северной Кореи.

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