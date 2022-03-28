Украинские спасатели получили от Франции технику и оборудование

Франция в очередной раз выразила поддержку Украине в войне с Россией.
Украина получила от Французской Республики спасательную технику и оборудование.
27 единиц пожарно-спасательной и специальной техники, а также аварийно-спасательное оборудование и имущество поступили сегодня украинским спасателям.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Telegram.
Технику направят на выполнение неотложных мер по ликвидации последствий завалов жилых домов, тушению пожаров, спасению людей и обеспечению выполнения других работ.
По словам заместителя Министра внутренних дел Мэри Акопян, сегодня чрезвычайно важно усиливать службу по чрезвычайным ситуациям, потому что украинские спасатели работают сейчас в очень тяжелых условиях.
"Автомобили и снаряжение были собраны и переданы всеми общинами и пожарными частями Франции. Мы выражаем свою поддержку Украине в борьбе за ее волю", — сказал Чрезвычайный и Полномочный Посол Франции в Украине Этьен де Понсен.
Напомним, ГСЧС опровергла информацию о масштабных пожарах в Чернобыльской зоне.
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