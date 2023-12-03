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Украинские спецназовцы нанесли точный удар по вражеской технике: зрелищное видео

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
Дата публикации
Просмотры
1556
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Украинские спецназовцы нанесли точный удар по вражеской технике: зрелищное видео

Уничтожение вражеской техники / Фото: скриншот с видео

Техника окупантов, мчащая по проселку, взрывается и исчезает в клубах дыма.

Украинский военный Анатолий Штефан "Штирлиц" опубликовал видео, на котором можно увидеть, как украинские группы спецназначения уничтожили вражескую военную технику на северном направлении.

Соответствующие кадры появились в его Telegram-канале.

После точного удара спецназовцев техника окупантов, мчащая по проселку, взрывается и исчезает в клубах дыма.

"Северное направление. Курская и Брянская губернии орды. Наши группы специального назначения работают эффективно. Продолжение следует", — говорится в подписи к опубликованным кадрам.

Точный удар по вражеской технике на северном направлении

Точный удар по вражеской технике на северном направлении

Напомним, ранее в Сети появилось видео ликвидации опорного пункта, который российские кафиры активно обустраивали на Купянском направлении.

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Дата публикации
Просмотры
1556
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