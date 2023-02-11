Украинские спецназовцы показали, как феерически уничтожили российскую БМП (видео)

В СБУ показали, как украинские спецназовцы уничтожили вражеский БМП на одном из самых горячих участков фронта.

Бойцы Центра спецопераций "А" Службы безопасности Украины уничтожили очередную российскую БМП.

Видео феерического момента обнародовала пресс-служба СБУ.

"Во время ночного боевого вылета спецназовцы сожгли вражескую технику на одном из самых горячих направлений", — говорится в сообщении.

На видео видно, как украинский снаряд попадает просто "в яблочко" и подрывает вражескую БМП.

Напомним, под Бахмутом в Донецкой области украинские пограничники разбили четыре группы российских штурмовиков.

Между тем в США рассматривают вариант, что Россия потеряла уже около половины своих танков, которые были у нее в начале полномасштабной войны.

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