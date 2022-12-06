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Украинские спецназовцы показали, как уничтожили надоедливый российский танк (видео)

Автор
Оксана ЗинченкоОксана Зинченко
Дата публикации
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Украинские спецназовцы показали, как уничтожили надоедливый российский танк (видео)

Иллюстративное фото / Фото: Associated Press

Украинские защитники показали, как "демилитаризовали" надоедливый российский танк.

Спецназначенцам Центра специальных операций "А" удалось уничтожить российский танк Т-80, постоянно обстреливавший позиции защитников.

Видео удачной работы защитников показала пресс-служба СБУ.

"Враг некоторое время "кошмарил" наши передовые позиции, используя тактику быстрых обстрелов из танков. Но это длилось не долго – один из них разоблачила и уничтожила тактическая группа бойцов Центра специальных операций "А" СБУ", — говорится в сообщении.

Отмечается, что экипаж "демилитаризованного" танка так панически бежал, что наши защитники "отминусовали" еще одного оккупанта.

Напомним, в Донецкой области пограничники и бойцы 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев уничтожили инженерную группу окупантов, которые прибыли строить укрепления и хотели использовать экскаватор. Видео инцидента опубликовала Госпогранслужба.

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Дата публикации
Просмотры
1439
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