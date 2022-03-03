Украинские спецназовцы уничтожили 20 вражеских БМД в Гостомеле (видео)

Бой за контроль над городом продолжается.

Спецназовцы Главного управления разведки Минобороны Украины уничтожили в Гостомеле Киевской области еще 10 вражеских боевых машин десанта.

Об этом сообщили в ГУР МО.

"Продолжается бой за контроль над городом Гостомель. В районе местного стеклозавода по состоянию на 18:30 уже уничтожены 10 боевых машин десанта врага. Бой ведет возведенная группа спецназовцев под руководством ГУР МО Украины и подготовленные ими местные группы сопротивления", — говорится в сообщении.

В разведке добавили, что всего в течение 3 марта спецназовцы уничтожили в Гостомеле 20 боевых машин десанта врага.

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