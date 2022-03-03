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Украинские спецназовцы уничтожили 20 вражеских БМД в Гостомеле (видео)

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Украинские спецназовцы уничтожили 20 вражеских БМД в Гостомеле (видео)

Скриншот с видео

Бой за контроль над городом продолжается.

Спецназовцы Главного управления разведки Минобороны Украины уничтожили в Гостомеле Киевской области еще 10 вражеских боевых машин десанта.

Об этом сообщили в ГУР МО.

"Продолжается бой за контроль над городом Гостомель. В районе местного стеклозавода по состоянию на 18:30 уже уничтожены 10 боевых машин десанта врага. Бой ведет возведенная группа спецназовцев под руководством ГУР МО Украины и подготовленные ими местные группы сопротивления", — говорится в сообщении.

В разведке добавили, что всего в течение 3 марта спецназовцы уничтожили в Гостомеле 20 боевых машин десанта врага.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика! 18+

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 3 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – около 9000 человек,
  • танков ‒ 217,
  • боевых бронированных машин – 900,
  • артиллерийских систем – 90,
  • РСЗО — 42,
  • средства ПВО – 11,
  • самолетов – 30 ед (информация уточняется),
  • вертолетов – 31 (информация уточняется),
  • автомобильной техники — 374,
  • легкие скоростные катера — 2,
  • цистерн с ГСМ – 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

 
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