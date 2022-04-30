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Украинские средства ПВО в течение суток уничтожили 10 вражеских воздушных целей

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Украинские средства ПВО в течение суток уничтожили 10 вражеских воздушных целей

defence-ua.com

Среди уничтоженных летательных аппаратов противника – штурмовик Су-25.

В пятницу, 29 апреля, Воздушные силы и противовоздушная оборона Сухопутных войск ВСУ уничтожили 10 воздушных целей врага.

Об этом сообщили в пресс-центре командования Воздушных сил ВСУ.

В сообщении уточнили, что среди уничтоженных летательных аппаратов - один штурмовик Су-25 и сразу 9 беспилотников "Орлан-10".

Для уничтожения вражеских воздушных целей украинские бойцы использовали разные средства поражения, включая переносные зенитные ракетные комплексы иностранного производства.

Напомним, российские оккупанты 14 раз пытались атаковать украинских защитников на Донецком и Луганском направлениях в течение пятницы, 29 апреля. Впрочем, бойцы Объединенных сил успешно отбили эти атаки и нанесли урон врагу.

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