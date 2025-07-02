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Украинские ССО устроили "горячий прием" российским оккупантам: есть пленные
ССО совершили успешный налет на российскую группу вблизи границы.
Операторы Сил специальных операций ВСУ совершили эффективный налет на позицию противника вблизи границы. В результате операции четыре российских военнослужащих были уничтожены, а один взят в плен.
Об этом сообщили Силы специальных операций Вооруженных сил Украины.
Во время разведки у границы бойцы ССО заметили, как двигается группа врагов. Они быстро оценили ситуацию и решили сразу же атаковать. Атака была успешной.
После того как часть врагов уничтожили, а одного взяли в плен, наши бойцы обыскали погибших. Также допросили пленника и перехватили их радиопереговоры.
Напомним, Силы обороны подрывают военный потенциал агрессора: склады боеприпасов в Брянской области РФ поражены, ГУР и ВСУ подтвердили успешную атаку на объект.