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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
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Украинские ССО устроили "горячий прием" российским оккупантам: есть пленные

ССО совершили успешный налет на российскую группу вблизи границы.

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Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Украинские военные уничтожили оккупантов у границы

Украинские военные уничтожили оккупантов у границы / © facebook.com/GeneralStaff.ua

Операторы Сил специальных операций ВСУ совершили эффективный налет на позицию противника вблизи границы. В результате операции четыре российских военнослужащих были уничтожены, а один взят в плен.

Об этом сообщили Силы специальных операций Вооруженных сил Украины.

Во время разведки у границы бойцы ССО заметили, как двигается группа врагов. Они быстро оценили ситуацию и решили сразу же атаковать. Атака была успешной.

После того как часть врагов уничтожили, а одного взяли в плен, наши бойцы обыскали погибших. Также допросили пленника и перехватили их радиопереговоры.

Напомним, Силы обороны подрывают военный потенциал агрессора: склады боеприпасов в Брянской области РФ поражены, ГУР и ВСУ подтвердили успешную атаку на объект.

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Дата публикации
Количество просмотров
830
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