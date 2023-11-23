Украинские ударные беспилотники на Бахмутском направлении феерически поразили вражескую технику: видео

Российская реактивная система залпового огня БМ-21 "Град" уничтожена точным ударом.
В Донецкой области рота ударных беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" 92-й отдельной штурмовой бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко атаковала технику российских войск.
Соответствующее видео появилось в четверг, 23 ноября, в Telegram-канале Стратком ВСУ.
На опубликованных кадрах видно, как точным ударом была уничтожена реактивная система залпового огня БМ-21 "Град". Эта боевая машина имеет дальность стрельбы до 40 км и площадь поражения боеприпасами 122 мм до 145 кв. км. Обслуживает "Град" 5 человек.
Также еще одним ударом беспилотника были нанесены существенные повреждения БМП-2. Эта боевая машина вооружена пушкой 30 мм и переносным противотанковым ракетным комплексом "Фагот". Ее экипаж состоит из трех человек, перевозить может восемь солдат. Стоимость этой техники составляет 150 тысяч долларов.
Напомним, ранее ВСУ провели специальный рейд со штурмом в районе Андреевки. Разведчики атаковали позиции спецназа армии РФ ночью, ликвидировав вражеских наблюдателей прямо в норах и блиндажах.
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