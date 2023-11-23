Украинские ударные беспилотники на Бахмутском направлении феерически поразили вражескую технику: видео

В Донецкой области рота ударных беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" 92-й отдельной штурмовой бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко атаковала технику российских войск.

Соответствующее видео появилось в четверг, 23 ноября, в Telegram-канале Стратком ВСУ.

На опубликованных кадрах видно, как точным ударом была уничтожена реактивная система залпового огня БМ-21 "Град". Эта боевая машина имеет дальность стрельбы до 40 км и площадь поражения боеприпасами 122 мм до 145 кв. км. Обслуживает "Град" 5 человек.

Также читайте Сырский рассказал о ситуации в Бахмуте

Также еще одним ударом беспилотника были нанесены существенные повреждения БМП-2. Эта боевая машина вооружена пушкой 30 мм и переносным противотанковым ракетным комплексом "Фагот". Ее экипаж состоит из трех человек, перевозить может восемь солдат. Стоимость этой техники составляет 150 тысяч долларов.

Украинские ударные беспилотники на Бахмутском направлении уничтожили вражеский "Град"

Напомним, ранее ВСУ провели специальный рейд со штурмом в районе Андреевки. Разведчики атаковали позиции спецназа армии РФ ночью, ликвидировав вражеских наблюдателей прямо в норах и блиндажах.

Читайте также: