"Украинские власти ведут переговоры по эвакуации из Бучи и Гостомеля", — Арестович

"Украинские власти ведут переговоры по эвакуации из Бучи и Гостомеля", — Арестович

Эти города подверглись большим разрушениям в ходе российского вторжения.

Украинские власти ведут переговоры на высшем уровне с международными гуманитарными организациями и россиянами о том, чтобы организовать эвакуацию мирных жителей из Бучи и Гостомеля Киевской области.

Об этом в воскресенье, 6 марта, советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович сказал в прямом эфире совместного информационного марафона "Единые новости" на украинских телеканалах.

Также читайте Эвакуацию мирного населения "зеленым" коридором из Мариуполя подтвердили в ЦПИ при СНБО Украины

"Враг захватил Бучу и Гостомель, там удерживают наших жителей фактически в заложниках, и оцепил Мариуполь. Что касается "зеленых коридоров", думаю, что этот вопрос будет решаться", — добавил он.

Напомним, что в Мариуполе с 12:00 6 марта начинается эвакуация мирного населения. Гуманитарный "зеленый" коридор проложен по маршруту: Мариуполь – Портовское – Мангуш (в объезд Никольского) – Республика – Розовка – Бильмак – Роды – Орехов – Запорожье.