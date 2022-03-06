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"Украинские власти ведут переговоры по эвакуации из Бучи и Гостомеля", — Арестович

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"Украинские власти ведут переговоры по эвакуации из Бучи и Гостомеля", — Арестович

Эти города подверглись большим разрушениям в ходе российского вторжения.

Украинские власти ведут переговоры на высшем уровне с международными гуманитарными организациями и россиянами о том, чтобы организовать эвакуацию мирных жителей из Бучи и Гостомеля Киевской области.

Об этом в воскресенье, 6 марта, советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович сказал в прямом эфире совместного информационного марафона "Единые новости" на украинских телеканалах.

"Враг захватил Бучу и Гостомель, там удерживают наших жителей фактически в заложниках, и оцепил Мариуполь. Что касается "зеленых коридоров", думаю, что этот вопрос будет решаться", — добавил он.

Напомним, что в Мариуполе с 12:00 6 марта начинается эвакуация мирного населения. Гуманитарный "зеленый" коридор проложен по маршруту: Мариуполь – Портовское – Мангуш (в объезд Никольского) – Республика – Розовка – Бильмак – Роды – Орехов – Запорожье.

Как начиналась война России против Украины:

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 6 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – более 11 тыс. человек,
  • танков – 285 ед.,
  • ББМ – 985 ед.,
  • артиллерийских систем – 109 ед.,
  • РСЗО ‒ 50 ед.
  • средства ПВО – 21 ед.,
  • самолетов – 44 ед.,
  • вертолетов – 48 ед.,
  • автомобильной техники – 447 ед.,
  • легкие скоростные катера – 2 ед.,
  • цистерн с ППМ ‒ 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 4.

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

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