Украинские военные атаковали ключевые системы ПВО россиян в Крыму: подробности
Силы обороны поразили российские ЗРК С-400 и Панцирь-С1 в Крыму и на оккупированных территориях.
В ночь на 25 февраля украинские военные нанесли серию ударов по средствам противовоздушной обороны, артиллерии и местам скопления личного состава армии РФ на временно оккупированных территориях. В Крыму удалось поразить пусковую установку зенитного ракетного комплекса «С-400 Триумф» и комплекс «Панцирь-С1».
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Что удалось уничтожить ВСУ
По данным сил обороны, операция проводилась с целью снижения наступательного потенциала агрессора. Поражения зафиксированы в трех областях и в Крыму:
Крым (н.п. Софиевка): выведена из строя пусковая установка ЗРК «С-400» и зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1».
Донетчина (н.п. Миролюбовка): поражена реактивная система залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град».
Запорожская и Донецкая области: нанесены удары по районам сосредоточения живой силы противника вблизи Новогригорьевки и Зугреса.
В строительстве Сил обороны подчеркнули, что эти меры являются частью системной работы по демилитаризации оккупированных территорий.
«Подразделения сил обороны Украины продолжают последовательно уничтожать силы и средства противника. Поражение ПВО и техники врага оказывает непосредственное влияние на его способность вести наступательные действия», — говорится в сообщении.
Окончательные масштабы повреждений техники и количество ликвидированного личного состава россиян уточняются. Известно, что операции проводились в рамках комплексных мероприятий по ослаблению оборонительных и наступательных возможностей врага в южном и восточном направлениях.
Война в Украине — последние новости
Ранее Силы обороны Украины уже сообщали, что провели серию планомерных ударов по критическим объектам российской армии на временно оккупированных территориях. Под огонь попали склады, ремонтные базы и командные пункты Крыма до Луганщины.
Кроме того, Силы обороны Украины проводили масштабную операцию по уничтожению военных объектов РФ на временно оккупированных территориях. Под ударом оказались морские, авиационные и артиллерийские средства агрессора.
Ранее сообщалось, Силы спецопераций Украины нанесли серию ударов FPV-дронами по базам и составам РФ в Крыму и Запорожской области.