Украинские военные дают отпор российским оккупантам на Запорожье: уничтожили десять захватчиков

Защитники продолжают наносить огневые поражения по противнику.

В Запорожском направлении украинские военнослужащие дают отпор российским захватчикам.

Об этом сообщил представитель Запорожской областной военной администрации, полковник Вооруженных сил Иван Арефьев.

По его словам, украинские защитники продолжают наносить огневые поражения по противнику, "как на переднем крае, так и в глубину его оперативного построения и боевых порядков".

Украинские оины-десантники вывели из строя один вражеский БТР, а горные стрелки уничтожили десять российских оккупантов и МТЛБ.

"По информации из высшего штаба Сил обороны Украины, наибольшее поражение противнику нанесли военнослужащие батальона "Винницкие скифы". Герои уничтожили два автомобиля с живой силой противника. Количество потерь врага уточняется", — говорится в сообщении представителя ОВА.

По словам Арефьева, российские оккупанты пытаются удержать захваченные рубежи. Кроме того, они продолжают террор местного населения. В частности, занимаются мародерством на временно захваченных территориях: Васильевском, Пологовском, Мелитопольском и Бердянских районах.

Как сообщалось, в Запорожье, в городах, которые не подчинились агрессору даже несмотря на оккупацию, продолжаются масштабные митинги. В Энергодаре люди вышли на акцию протеста, там накануне кафиры задержали заместителя городского головы Ивана Самойдюка. Несмотря на БТРы и автоматные очереди, горожане требовали от оккупантов отпустить мужчину и уйти из города.

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