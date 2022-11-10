Украинские военные деоккупируют территорию страны и удерживают преимущество на юге: британская разведка

ВСУ удерживают преимущество на юге Украины и продолжают освобождать территорию нашего государства от российских захватчиков.

Украинские военные удерживают преимущество на юге Украины и деоккупируют захваченные россиянами территории. В то же время оккупанты сосредоточили свои усилия на востоке.

Об этом стало известно из данных британской разведки.

Так, судя по карте боевых действий, ВСУ сохраняют инициативу на востоке Харьковской области в районе реки Оскол. Такая же ситуация и на севере Донбасса рядом с Лиманом.

В то же время российские войска пытаются продолжить наступление в центральной части Донецкой области. Концентрация российских войск замечена вблизи Бахмута и между поселком Пески и городом Горловка.

Украинские военные также освобождают населенные пункты в юго-западной части Николаевской области, а также на севере Херсонщины.

Какая ситуация на других оперативных направлениях

По данным Генштаба ВСУ, украинские военные за прошедшие сутки продвинулись на семь километров в направлении Петропавловка-Новорайск. Похожая ситуация и на направлении Первомайске-Херсона, где наши войска тоже взяли под контроль 6 населенных пунктов.

Перед уходом из Херсона россияне начали уничтожать инфраструктуру. Они взорвали котельные, объект облэнерго, а также телецентр, расположенный у телебашни. Сама же телебашня не пострадала.

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