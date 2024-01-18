Украинские военные дроном-камикадзе феерически сожгли российский танк (видео)

Дрон сил обороны влетел в заднюю часть танка, после чего тот вспыхнул.

Украинские военные дроном-камикадзе уничтожили российский танк и изнутри подожгли боекомплект.

Соответствующее видео появилось на странице Сухопутных войск ВСУ.

Как отмечается, дрон роты огневой поддержки 63 бригады прожгли броню танка российских оккупантов и выжгли БК изнутри. На кадрах видно, как украинский дрон влетает в заднюю часть танка, после чего тот начинает дымиться и гореть.

Украинские военные дроном-камикадзе сожгли российский танк

Напомним, что украинский снайпер ликвидировал двух оккупантов на Бахмутском направлении.

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