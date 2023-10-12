Украинские военные дроном попали в мощную башню радиосвязи оккупантов (видео)

На кадрах с видео видно, как ударный дрон летит в столб, благодаря которому оккупанты могли общаться с командованием.

Украинские военные филигранно дроном-камикадзе уничтожили российскую башню радиосвязи.

Соответствующее видео появилось на странице 11-й бригады имени Михаила Грушевского Национальной гвардии Украины.

Как отмечается, нацгвардейцами повреждена и выведена из строя мощная башня радиосвязи войск РФ. На кадрах с видео видно, как ударный дрон летит в столб, благодаря которому оккупанты могли общаться с командованием. В какой-то момент дрон попадает в цель, после чего появляется много дыма.

“Работают аэроразведчики 11 бригады им. Грушевского Южного оперативно-территориального объединения Национальной гвардии Украины”, — подчеркнули военные.

Украинские военные дроном попали в мощную башню радиосвязи оккупантов

Напомним, что россияне ударили дронами по Одесщине.

Читайте также: