Украинские военные дроном попали в мощную башню радиосвязи оккупантов (видео)

На кадрах с видео видно, как ударный дрон летит в столб, благодаря которому оккупанты могли общаться с командованием.
Украинские военные филигранно дроном-камикадзе уничтожили российскую башню радиосвязи.
Соответствующее видео появилось на странице 11-й бригады имени Михаила Грушевского Национальной гвардии Украины.
Как отмечается, нацгвардейцами повреждена и выведена из строя мощная башня радиосвязи войск РФ. На кадрах с видео видно, как ударный дрон летит в столб, благодаря которому оккупанты могли общаться с командованием. В какой-то момент дрон попадает в цель, после чего появляется много дыма.
“Работают аэроразведчики 11 бригады им. Грушевского Южного оперативно-территориального объединения Национальной гвардии Украины”, — подчеркнули военные.
Напомним, что россияне ударили дронами по Одесщине.
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