Украинские военные эпически уничтожили российский танк Т-90 (видео)

Российский танк сначала подорвался на мине, после чего в него "влетел" дрон.

Украинские военные уничтожили российский танк Т-90, который после того, как взорвался на мине, пытался эвакуироваться с поля боя.

Ответное видео на своей странице в соцсети обнародовал журналист Юрий Бутусов.

На кадрах видно, как на дороге стоит подорвавшийся на мине российский танк. Уже после этого на него начали охоту воины 63-й отдельной механизированной бригады. Наши военные обнаружили тяжелую технику россиян и нанесли по ней удар дроном-камикадзе, когда он пытался эвакуироваться.

Украинские военные эпически уничтожили российский танк Т-90

Напомним, что в Донецкой области ВСУ ликвидировали бронетехнику армии РФ — одномоментные потери поражают.

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