Украинские военные еще не начинали обучение на танках: в Пентагоне рассказали, когда США смогут передать Abrams

Подготовка к обучению украинских военных на Abrams еще не началась.

В Пентагоне сообщили, что американские танки Abrams должны прибыть в Украину до конца 2023 года, но конкретных дат пока нет.

Об этом рассказала заместитель официального представителя Министерства обороны США Сабрина Сингх во время брифинга.

Она отметила, что подготовка к обучению украинских военных на Abrams еще не началась.

"Подготовка (украинских военных – ред.) еще не началась. Наша цель – доставить их (танки Abrams – ред.) в Украину до конца года, но это единственные сроки, которые я могу назвать прямо сейчас", – сказала Сабрина Сингх.

Напомним, 4 апреля высокопоставленный представитель оборонного ведомства США проинформировал, что украинские защитники начнут обучение на американских танках M1-A1 Abrams "относительно скоро", впрочем, конкретных сроков он не раскрыл.

M1 Abrams: что известно об американских танках

M1 Abrams – основной боевой танк третьего поколения производства США. Он назван в честь генерала Крейтона Абрамса, занимавшего должность начальника штаба Армии Соединенных Штатов и командовавшего вооруженными силами США во Вьетнаме (1968-1972).

Есть три главные версии танка: M1, M1A1 и M1A2. Они отличаются друг от друга улучшенным вооружением, системой защиты, электроникой.

В настоящее время M1 Abrams находится на вооружении в таких странах:

США;

Австралия;

Египет;

Ирак;

Кувейт;

Марокко;

Саудовская Аравия.

Участвовал в нескольких войнах.

Мусиенко о новой атаке по Украине, ситуации на фронте, танках Abrams и Leopard

Читайте также: