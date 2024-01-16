Украинские военные феерически уничтожили две российские БМ-27 "Ураган" (видео)

Оккупанты думали, что их тяжелая техника будет незаметна, поскольку она была практически замаскирована деревьями.
Украинские военные уничтожили две российские реактивные системы залпового огня БМ-27 "Ураган".
Соответствующее видео было опубликовано на странице СтратКом ВСУ.
“Минус два РСЗО БМ-27 “Ураган”. Силы обороны юга Украины отчитываются об удачной работе артиллеристов на своем направлении”, — подчеркнули в СтратКом.
На кадрах видно, как в районе лесополосы стоят два русских РСЗО. оккупанты думали, что их тяжелая техника будет незаметна, поскольку она была практически замаскирована деревьями. Однако в какой-то момент в установки "прилетает", после чего от техники остается только груда металла.
Напомним, что россияне снизили активность на левом берегу Днепра.
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