Украинские военные феерически уничтожили две российские БМ-27 "Ураган" (видео)

Оккупанты думали, что их тяжелая техника будет незаметна, поскольку она была практически замаскирована деревьями.

Украинские военные уничтожили две российские реактивные системы залпового огня БМ-27 "Ураган".

Соответствующее видео было опубликовано на странице СтратКом ВСУ.

“Минус два РСЗО БМ-27 “Ураган”. Силы обороны юга Украины отчитываются об удачной работе артиллеристов на своем направлении”, — подчеркнули в СтратКом.

На кадрах видно, как в районе лесополосы стоят два русских РСЗО. оккупанты думали, что их тяжелая техника будет незаметна, поскольку она была практически замаскирована деревьями. Однако в какой-то момент в установки "прилетает", после чего от техники остается только груда металла.

Украинские военные феерически уничтожили две российские БМ-27 "Ураган"

Напомним, что россияне снизили активность на левом берегу Днепра.

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