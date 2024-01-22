Украинские военные феерически уничтожили российскую технику на южном направлении (видео)

Под удары HIMАRS и дронов попали "Град", 152-мм пушки "Гиацинит-Б" и Д-20.

Украинские военные на южном направлении феерически уничтожили технику российских оккупантов.

Соответствующее видео опубликовали в пресс-службе Сил специальных операций.

Как стало известно, наши военные во время ведения разведки обнаружили вражескую технику, а именно систему залпового огня "Град", 152-мм пушки "Гиацинит-Б" и Д-20. Увидели ее операторы 73-го морского центра ССО.

"По БМ-21 "Град" воины ССО привели огонь HIMАRS ракетно-артиллерийского подразделения Сил обороны. В результате удара реактивная система уничтожена. По Гиацинт-Б и Д-20 операторы нанесли огневого поражения ударными дронами, в результате чего пушки повреждены и выведены из строя", — рассказали в пресс-службе ССО.

Украинские военные феерически уничтожили российскую технику на Южном направлении

Напомним, что "Патриоты", "NASAMS", IRIS-T и SAMP-T спасают — Кулеба призвал ЕС предоставить Украине больше оружия.

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