Украинские военные филигранно дроном-камикадзе уничтожили оккупанта на квадроцикле (видео)

Украинские военные FPV-дроном догнали российского оккупанта, пытавшегося скрыться на квадроцикле.

Соответствующее видео появилось на странице журналиста Юрия Бутусова.

Как отмечается, оператор из 109 батальона 10-й горно-штурмовой бригады Эдельвейс догнал оккупанта на открытой местности. Российский захватчик убегая, пытался делать даже маневры, во время которого вылетел в поле и перевернулся. В этот момент в него и "влетел" беспилотник.

А самое главное, что уничтожение оккупанта произошло дроном, на который собирали деньги украинцы.

Украинские военные дроном-камикадзе уничтожили оккупанта на квадроцикле

Напомним, что РФ на фронте активно применяет авиацию и FPV-дроны.

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