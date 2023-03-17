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Украинские военные филигранно сбили с ПЗРК российский штурмовик в Донецкой области (видео)

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
Дата публикации
Просмотры
3991
Время на прочтение
1 мин
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Украинские военные филигранно сбили с ПЗРК российский штурмовик в Донецкой области (видео)

Фото: Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Украинские военные сбили российский штурмовик Су-25 из ПЗРК "Перун".

ПЗРК "Перун", благодаря слаженным действиям украинских сил ПВО, сбил российский штурмовик Су-25.

Об этом сообщили в пресс-службе 10-й отдельной горно-штурмовой бригады "Эдельвейс".

Как стало известно, подразделение ПВО 10-й отдельной горно-штурмовой бригады "Эдельвейс" сбил с ПЗРК "Перун" российский штурмовик Су-25. Уничтожили вражеский самолет над населенным пунктом Берестово на расстоянии в два-три километра.

Напомним, что самыми опасными для Украины на сегодняшний день остаются баллистические ракеты Х-47М2 "Кинжал". Такими ракетами ни в коем случае нельзя стрелять по городам.

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