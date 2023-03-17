Украинские военные филигранно сбили с ПЗРК российский штурмовик в Донецкой области (видео)

Украинские военные сбили российский штурмовик Су-25 из ПЗРК "Перун".
ПЗРК "Перун", благодаря слаженным действиям украинских сил ПВО, сбил российский штурмовик Су-25.
Об этом сообщили в пресс-службе 10-й отдельной горно-штурмовой бригады "Эдельвейс".
Как стало известно, подразделение ПВО 10-й отдельной горно-штурмовой бригады "Эдельвейс" сбил с ПЗРК "Перун" российский штурмовик Су-25. Уничтожили вражеский самолет над населенным пунктом Берестово на расстоянии в два-три километра.
Напомним, что самыми опасными для Украины на сегодняшний день остаются баллистические ракеты Х-47М2 "Кинжал". Такими ракетами ни в коем случае нельзя стрелять по городам.
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