Украинские военные филигранно уничтожают оккупантов FPV-дронами (фото)

Через неделю россияне потеряли два танка и одну БМП.

Украинские военные продолжают филигранно уничтожать российских окупантов. Аэроразведчики "Омеги" в направлении Урожайного, близ Угледара, ликвидировали оккупантов ударными дронами.

Об этом сообщили в переслужбе МВД Украины.

“Военные активно пользуются FPV-дронами, а целью этих убийственных птиц становится бронированная техника, пехота врага, минометные расчеты, ПЗРК и ПТРК оккупантов. За неделю спецназначенцами Нацгвардии в направлении Урожайного уничтожены 2 танка, 1 БМП и повреждены 2 единицы БМП и 1 установка "Град". Разрыв зарядов FPV-дронами обеспечивает оркам неспокойные ночи и дни”, — рассказали в МВД Украины.

Напомним, что без возвращения Крыма война не закончится – так считает Зеленский.

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