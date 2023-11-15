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Украинские военные филигранно уничтожили казарму оккупантов на Херсонщине (видео)

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
Дата публикации
Просмотры
1436
Время на прочтение
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Украинские военные филигранно уничтожили казарму оккупантов на Херсонщине (видео)

Фото: Скриншот

Масштабную операцию по зачистке российских казарм провели бойцы аэроразведки подразделения Flying Skull.

Украинские военные уничтожили казарму российских оккупантов в Селе Бриловка на Херсонщине. В результате чего были ликвидированы два взвода захватчиков.

Соответствующее видео на своей странице в соцсети опубликовал журналист Юрий Бутусов.

"Бойцы аэроразведки подразделения Flying Skull провели масштабную операцию по зачистке российских казарм возле поселка Бриловка Херсонской области, которая с февраля 2022 года находится под оккупацией. По словам авторов видео, благодаря их усилиям в наведении цели нашей артиллерией было ликвидировано как минимум два взвода противника", — рассказал Бутусов.

На кадрах по видео видно, как группы российских оккупантов заходят в разные здания, после чего в них прицельно попадают украинские артиллеристы.

Украинские военные филигранно уничтожили казарму оккупантов на Херсонщине

Украинские военные филигранно уничтожили казарму оккупантов на Херсонщине

Напомним, что из Новой Каховки скрылся российский офицерский состав.

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Дата публикации
Просмотры
1436
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