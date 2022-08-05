Украинские военные готовятся к началу чрезвычайно активной фазы войны — Гуменюк

В войне, которую развязала Россия против Украины, начинается новая фаза – и она может стать чрезвычайно активной.

Украинские военные готовятся к началу чрезвычайно активной фазы войны, которую развязала страна-агрессор Россия. Оккупанты занимаются формированием сил ударной группировки на Криворожском направлении и пытаются подтянуть резервы.

Об этом в эфире единого телемарафона сообщила начальник объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

"Угрозы и предупреждения о наступлении чрезвычайно активной стадии войны имеют место, мы должны это понимать — такие действия не исключаются. Но мы не должны паниковать. Из разных источников слышим разные сакральные даты, и все говорят о том, что необходимо эвакуировать мирное население. Мы это поддерживаем и призываем помочь нашим военным. Мы готовимся к активным боевым действиям, враг это видит и тоже готовится", — отметила Наталья Гуменюк.

Она также добавила, что оккупанты пытаются "залатать" Антоновский мост в Херсоне и строят понтонные переправы. По ним россияне пускают легкую военную технику и гражданский транспорт. Однако все мостовые постройки в оккупированном городе остаются под огневым контролем украинской армии.

"У нас есть оружие, которое позволяет попадать в определенную цель. То есть мы можем без разрушения инфраструктуры разрушить планы врага", — подчеркнула Гуменюк.

Напомним, что в Новой Каховке прогремел взрыв на вражеском складе боеприпасов.

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