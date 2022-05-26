Украинские военные хирурги провели уникальную операцию, не имеющую аналогов в мире

‚Военные хирурги провели в прифронтовом госпитале уникальную операцию и спасли жизнь украинского защитника.
Украинские военные хирурги в прифронтовом госпитале провели уникальную операцию, не имеющую аналогов в мире.
Об этом рассказала заместитель министра обороны Анна Маляр.
"На прошлой неделе в военно-мобильном госпитале в одном из прифронтовых городов впервые в Украине выполнена современная лапароскопическая операция: удаление почки при огнестрельном ранении с разрушением органа", — отметила Маляр.
По ее словам, в мобильном госпитале выполнены уже 2 таких операции и спасены жизни украинских воинов. Раненые уже самостоятельно ходят по палате.
"Такие операции при боевой травме почки не имеют аналогов в мире. Военные хирурги Украины держат строй и внедряют современные малоинвазивные операции для спасения тяжелых раненых", — подытожила замминистра.
Ранее сообщалось, что львовские трансплантологи провели три пересадки почек вместе со специалистом мирового уровня.
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