Украинские военные хирурги провели уникальную операцию, не имеющую аналогов в мире

Украинские военные хирурги провели уникальную операцию, не имеющую аналогов в мире

‚Военные хирурги провели в прифронтовом госпитале уникальную операцию и спасли жизнь украинского защитника.

Украинские военные хирурги в прифронтовом госпитале провели уникальную операцию, не имеющую аналогов в мире.

Об этом рассказала заместитель министра обороны Анна Маляр.

"На прошлой неделе в военно-мобильном госпитале в одном из прифронтовых городов впервые в Украине выполнена современная лапароскопическая операция: удаление почки при огнестрельном ранении с разрушением органа", — отметила Маляр.

По ее словам, в мобильном госпитале выполнены уже 2 таких операции и спасены жизни украинских воинов. Раненые уже самостоятельно ходят по палате.

"Такие операции при боевой травме почки не имеют аналогов в мире. Военные хирурги Украины держат строй и внедряют современные малоинвазивные операции для спасения тяжелых раненых", — подытожила замминистра.

Ранее сообщалось, что львовские трансплантологи провели три пересадки почек вместе со специалистом мирового уровня.

Читайте также: