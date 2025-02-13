Украинские военные имеют успехи на двух участках фронта: детали от ВСУ

Пока рано говорить про серьезные изменения.

Украинские Вооруженные силы добились успехов на Торецком направлении, а также в Харьковской области. Тем не менее, говорить о серьезных изменениях пока рано.

Об этом заявил спикер ОСГВ "Хортица" Виктор Трегубов в эфире телеканала "Мы — Украина".

"На Торецком направлении и на Харьковщине происходят некоторые успехи в отражении атак российских оккупантов", — подчеркнул он.

Тем не менее, несмотря на успехи, пока рано говорить про серьезные изменения, сказал военный.

"Скажем так, подождем, пока произойдет большее закрепление, чтобы не забегать вперед", — подчеркнул Трегубов.

Как сообщали аналитики ISW, ВСУ продвинулись в Торецке Донецкой области. Геолокационные кадры, опубликованные 10 и 11 февраля, свидетельствуют о том, что ВСУ недавно продвинулись на этом участке фронта.

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